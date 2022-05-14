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Trabzon'dan Van'a gelip inci kefali göçünü izlediler

Gönül Köprüsü Projesi kapsamında Trabzon'dan Van'ın Erciş ilçesine gelen grup, inci kefallerinin tatlı sulara yolculuğunu izledi.

Necmettin Karaca   | 14.05.2022
Trabzon'dan Van'a gelip inci kefali göçünü izlediler Fotoğraf: Necmettin Karaca - Anadolu Ajansı

Van

Üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde Van Gölü'ne dökülen tatlı sulara akın eden ve bu yolculuk sırasında karşısına çıkan engelleri adeta zıplayarak aşmaya çalışan inci kefalleri, ortaya koydukları mücadeleyle izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

Trabzon Sürmene Armutlu Köyü Derneği ve Birleşmiş Dernekler Federasyonu yöneticilerinin başlattığı Gönül Köprüsü Projesi kapsamında kente gelen Trabzonlu bir grup, Erciş'teki balık bendini gezdi. 

Burada suyun tersine yüzen balıkları izleyen Trabzonlular, kemençe çaldı, horon tepti.

Dernek Başkanı Ömer Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, inci kefallerinin yolculuğunu izlemeye geldiklerini belirtti. 

Kentin doğasına hayran kaldıklarını ifade eden Yılmaz, "Duyduklarımızı gördüklerimizle mukayese ettiğimizde inanılmaz bir değişime şahitlik ettik, ediyoruz. Güzel zaman geçirdik. Bu doğa olayını izlediğimiz için mutluyuz. Kültürümüzü burada da tanıtma imkanı bulduk." dedi.

Birleşmiş Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Servet Öztaş da inci kefallerinin yolculuğunun çok etkileyici olduğunu ifade etti.

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