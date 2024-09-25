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Trabzon'daki taşkın ve heyelanların izleri siliniyor

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçelerinde 20 Eylül'de meydana gelen taşkın ve heyelanların verdiği hasarın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Trabzon'daki taşkın ve heyelanların izleri siliniyor

Trabzon

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin hasar alan ilçelerde seferberlik başlattığı belirtildi.

Hasar gören bölgelerde çalışmaların devam ettiği aktarılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesine bağlı Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Yol Bakım ve Onarım Dairesi, Park ve Bahçeler Dairesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile İtfaiye Dairesi ekipleri, selden etkilenen bölgelerde yaptığı çalışmalarla vatandaşların mağduriyetini gideriyor. Ekipler, 279 personel ve çoğunluğu iş makinelerinden oluşan 171 araçla ihtiyaç duyulan noktalara müdahale ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Araklı Merkez Mahallesi Muhtarı Selçuk Yılmaz, şunları kaydetti:

"43 yaşıma geldim, daha önce böyle şiddetli bir yağmur, böyle bir felaket görmedim. O gece muhtarlık ofisimiz dizimize kadar sel sularıyla dolmuştu. Afetin hemen ardından Trabzon Büyükşehir Belediyemiz ve Araklı Belediyemiz başta olmak üzere tüm kurumlar ilçemizde seferberlik başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'ten Allah razı olsun. Selin olduğu andan itibaren yanımızdaydı."

Esnafın ve vatandaşın zor durumda kaldığını anlatan Yılmaz, "Büyükşehir Belediyemiz tüm araçlarıyla inanılmaz bir destek verdi. Sularımız çekildikten sonra Büyükşehir Belediyemiz ihtiyaç sahiplerine yardımlar yaptı. Şehir merkezimiz tamamıyla temizlendi. Cadde aralarımızda çalışmalar devam ediyor. Okullarımız eğitime hazır hale getirildi. Büyükşehir ile Araklı Belediyemiz tüm ekipleriyle çalışıyor." bilgilerini verdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi personeli Mustafa Aktaş ise şiddetli yağmurun başladığı andan itibaren vatandaşların yanında olduklarını vurgulayarak şunları ifade etti:

"Gelen ihbarlara zamanında müdahale ettik. Bu konuda sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız tüm ekipleri seferber etti. İlçelerden gelen itfaiye ekipleriyle beraber vatandaşlarımıza yardımcı olduk."

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Trabzon'daki taşkın ve heyelanların izleri siliniyor

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