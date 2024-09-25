Van'da düzenlenen "Gürz-16" operasyonunda bir terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında düzenlenen "Gürz-16" operasyonunda bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı ile Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, zırhlı araçlar ve J-SİHA ile keşif gözetleme faaliyetinde bir teröristin tespit edildiğini belirtti.
1️⃣ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 25, 2024
Van ili Çatak ilçesi kırsalında Jandarma tarafından gerçekleştirilen “GÜRZ-16” operasyonunda 1️⃣ terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi❗️
⚠️Teröristin kimliklendirme çalışmaları devam ediyor.
Hainlere nefes aldırmayacağız.… pic.twitter.com/8CzDE11mo3
Jandarma ATAK helikopterleri desteğiyle, jandarma özel harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerinin katılımıyla düzenlenen Çatak ilçesi kırsalında gerçekleştirilen "Gürz-16" operasyonunda teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini ifade eden Yerlikaya, teröristin kimliklendirme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Bakan Yerlikaya, operasyonların yaz kış demeden kararlılıkla süreceğini vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.