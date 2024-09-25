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Van'da düzenlenen "Gürz-16" operasyonunda bir terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında düzenlenen "Gürz-16" operasyonunda bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Van'da düzenlenen "Gürz-16" operasyonunda bir terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı ile Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, zırhlı araçlar ve J-SİHA ile keşif gözetleme faaliyetinde bir teröristin tespit edildiğini belirtti.

Jandarma ATAK helikopterleri desteğiyle, jandarma özel harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerinin katılımıyla düzenlenen Çatak ilçesi kırsalında gerçekleştirilen "Gürz-16" operasyonunda teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini ifade eden Yerlikaya, teröristin kimliklendirme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, operasyonların yaz kış demeden kararlılıkla süreceğini vurguladı.

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