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Trabzonspor Futbol Takımı, Macaristan kampında gerçekleştirilen antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
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Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü

Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Göktuğ Ergün  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü Fotoğraf: Göktuğ Ergün - AA

Trabzon

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Aksa Trabzon Platformunca çarşamba günleri ikindi namazından sonra düzenlenen yürüyüş, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünden başladı.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, sloganlar atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Kadir Bekar, Gazzelilerin vatanlarında kalmalarının bedelini ödediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Öldürülmek pahasına memleketlerinden vazgeçmeyen onurlu analara, babalara selam olsun. Zulme sessiz kalmayan, gücü yettiğince zalimin karşısına dikilen vicdanlı insanlara selam olsun. Bugün burada insanlığın ortak vicdanını yaralayan ve hepimizi derin bir acıya boğan Gazze'deki zulme karşı çıkmak, bu zulme karşı sesimizi yükseltmek ve harekete geçmek üzere toplanmış bulunuyoruz."

Grup, duanın ardından dağıldı.

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