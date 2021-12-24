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Topuk Yaylası'ndaki gölet buz tuttu

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buzla kaplandı.

Ömer Ürer   | 24.12.2021
Topuk Yaylası'ndaki gölet buz tuttu Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Etrafı çam ağaçlarıyla çevrili ve deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 1300 metre olan yaylada, hava sıcaklığı gece sıfırın altında 7 dereceye düştü.

Topuk Yaylası'na gelenler, buz tutan göletin çevresinde yürüyüş yaptı, manzaranın ve temiz havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar ise göletin kenarında cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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