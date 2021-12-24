Topuk Yaylası'ndaki gölet buz tuttu
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buzla kaplandı.
Düzce
Etrafı çam ağaçlarıyla çevrili ve deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 1300 metre olan yaylada, hava sıcaklığı gece sıfırın altında 7 dereceye düştü.
Topuk Yaylası'na gelenler, buz tutan göletin çevresinde yürüyüş yaptı, manzaranın ve temiz havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar ise göletin kenarında cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.