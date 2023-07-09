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Topkapı Sarayı'nın içindeki restoranda çıkan yangın söndürüldü

Topkapı Sarayı'nın içindeki restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muhammed Gencebay Gür  | 09.07.2023 - Güncelleme : 09.07.2023
Topkapı Sarayı'nın içindeki restoranda çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Saraydaki tarihi ahşap restoranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine Topkapı Sarayı'na polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sarayın çevresinde yoğun güvenlik önlemi alırken, çevredeki otellerde konaklayan vatandaşların sokağa çıktığı görüldü.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında itfaiye ekiplerine bazı belediyeler su tankerleriyle destek oldu.

Bu arada, yangın söndürme çalışmaları sırasında restoranda çökmeler meydana geldi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ağır maddi hasarın meydana geldiği restoranda ekipler bir süre soğutma çalışması yaptı.

Milli Saraylar Başkanlığından Topkapı Sarayı'ndaki restoran yangınına ilişkin açıklama

Açıklamada, Topkapı Sarayı'nın dış bahçesinde bulunan restoranın çatısında saat 03.00 sıralarında yangın çıktığı belirtildi.

Dış karakol binası olarak adlandırılan ve restoran olarak işletilen yapının çatısında çıkan yangına ilk müdahaleyi Milli Saraylar itfaiye ekibinin yaptığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın 1 saat içinde tamamen söndürüldü. Yangın sonrası restoran binasının çatısında maddi hasar oluştu. Topkapı Sarayı'nda müzecilik ve ziyaret faaliyetleri herhangi bir aksama söz konusu olmadan saat 9.00 itibarıyla normal şekilde devam edecektir."

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