Euro
10.10
Dolar
8.57
BIST 100
1,345.29
Altın
1,799.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Akar'dan sınır hattında terörle mücadelede kararlılık mesajı.
logo
Gündem

TOKİ, Şanlıurfa'da 54 konut ile 32 iş yerini satışa sundu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Şanlıurfa Merkez Eski Sanayi 1. Etap Projesi'nde inşa edilen 54 konut ve 32 iş yerini, "açık artırma yöntemi" ile satışa sundu.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 27.07.2021
TOKİ, Şanlıurfa'da 54 konut ile 32 iş yerini satışa sundu

Ankara

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, alıcılar, 54 konut ve 32 iş yerine, yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade ödeme planıyla sahip olabilecek. Konut ve iş yerleri hemen teslim edilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri, Türkiye Halk Bankası AŞ tarafından yürütülecek.

Başvurular 28 Temmuz'da başlayacak

Müzayede, 12 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 11.00'de, Şanlıurfa GAP Tarımsal Eğitim Merkezi ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonunda yapılacak, "www.emlakyonetim.com.tr" internet adresinden canlı yayınla teklifler alınabilecek.

Açık artırma için başvurular, 28 Temmuz'da başlayacak, açık artırma gününde de Türkiye Halk Bankasının tüm şubelerine başvuru yapılabilecek.

Satışa ilişkin detaylara, "www.toki.gov.tr" ve "www.emlakyonetim.com.tr" adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Aşılarımızı yaptırarak riski en az düzeye indirelim
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle bir vilayette daha alkol yasaklandı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İzmir'de bir işletmeci iş yerine 'Aşı olmayan giremez' yazısı astı
New York şehri çalışanlarına Kovid-19 aşısı veya haftalık test zorunluluğu getiriliyor

Benzer haberler

TOKİ, Şanlıurfa'da 54 konut ile 32 iş yerini satışa sundu

TOKİ, Şanlıurfa'da 54 konut ile 32 iş yerini satışa sundu

Türkiye'nin 1854-1974 yılları arasında verdiği mücadeleden izler taşıyan parçalar müzayedeye çıktı