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Erzurum, Erzincan Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Fahrettin Gök   | 27.07.2021
Erzurum, Erzincan Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum

Erzurum, Erzincan Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Bölgedeki illerinden Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 39, Tunceli'de 36, Ağrı'da 33, Erzincan ve Kars'ta 30, Erzurum'da 29, Ardahan'da 23 derece olması ön görülüyor.

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