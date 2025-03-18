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Tokat'ta polislerden "15'liler" klibi

Tokat Emniyet Müdürlüğü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı.

Ekber Türkoğlu  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Tokat'ta polislerden "15'liler" klibi

Tokat

İl Emniyet Müdürlüğünce Garnizon Şehitliği'nde çekilen klipte Çanakkale Savaşı'na Tokat'tan giden "15'liler" ile polisler canlandırıldı.

Klip kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

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