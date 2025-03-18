Tokat'ta polislerden "15'liler" klibi
Tokat Emniyet Müdürlüğü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı.
Tokat
İl Emniyet Müdürlüğünce Garnizon Şehitliği'nde çekilen klipte Çanakkale Savaşı'na Tokat'tan giden "15'liler" ile polisler canlandırıldı.
Klip kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.