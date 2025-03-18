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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Türk SİHA’sı Suriye’de 9 kişiyi katletti" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'ye ait bir SİHA'nın Kuzey ve Doğu Suriye'de bir köye saldırı düzenleyerek 9 kişiyi öldürdüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Cankut Taşdan  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Türk SİHA’sı Suriye’de 9 kişiyi katletti" iddiasını yalanladı

Ankara

Açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Türkiye’ye ait Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile Kuzey ve Doğu Suriye’deki bir köye gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda, anne ve baba ile 7 çocuğu katledildi." şeklindeki iddialar yer aldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele kapsamında yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü operasyonlar, doğrudan terör örgütlerine yöneliktir. Bu operasyonlar, sivillere zarar vermemek adına en yüksek hassasiyetle planlanmaktadır. Operasyonların amacı, terörist unsurları etkisiz hale getirerek halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm faaliyetlerinin planlama ve icrasında masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmaktadır. Ayrıca bölgedeki insani yardım çalışmalarının güvenli ve aralıksız şekilde devam etmesi için her türlü destek ve yardım verilmektedir. Uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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