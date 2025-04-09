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Tokat'ta kar etkili oldu

Kent genelinde öğleden sonra etkili olan kar yağışı sonrası Reşadiye, Artova, Başçiftlik ve Niksar ilçeleri beyaza büründü.

Ekber Türkoğlu  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Tokat'ta kar etkili oldu Fotoğraf:Ekber Türkoğlu/AA

Tokat

Kar ve tipinin etkili olduğu Tokat-Sivas kara yolunda da sürücüler dikkatli ilerliyor.

Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Yağışın aralıklarla devam ettiği bölgede kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı.


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