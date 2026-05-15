Tokat'ta derelerin taşması sonucu ev ve arazileri su bastı Tokat'ın Zile ilçesinde aşırı yağış nedeniyle taşan dere, evlerde ve arazilerde su baskınlarına neden oldu. Niksar ilçesinde su seviyesi yükselen Kelkit Çayı üzerindeki Yeşilçam Köprüsü ulaşıma kapatıldı.

Zile ilçesinde iki gündür devam eden sağanak ve dolu nedeniyle Hotan Deresi taştı.

Taşkın sonucu dere kenarındaki ekili araziler ile bazı evlerin giriş ve bodrum katları su altında kaldı.

Yağışlar nedeniyle bölgedeki Kılıçkaya Barajı'nın dolmasının ardından kontrollü su tahliyesine başlandı.

Bunun üzerine debisi yükselen Niksar ilçesindeki Kelkit Çayı'nda taşkın riskine karşı Yazıcık beldesine ulaşımı sağlayan Yeşilçam Köprüsü, tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

Ekiplerin bölgede taşkın riskine karşı çalışmaları sürüyor.

Barajdaki su tahliyesiyle debisi yükselen Fardas Deresi'nin santral mevkisinde taşması sonucu ise bölgede çalışma yapan 2 iş makinesi ve araziler su altında kaldı.

Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, vatandaşlara dere kenarlarında bulunmamaları yönünde uyarıda bulunuyor.

Taşkın nedeniyle Zile-Turhal kara yolu su altında kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önlem alarak yolu trafiğe kapattı.

Ekiplerin çalışması sonucu yol, yeniden trafiğe açıldı.