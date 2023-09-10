Tokat'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Tokat
Niksar ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi Ayazma Çiftliği mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, Niksar İtfaiye Müdürlüğü ve Niksar Orman İşletme ekipleri sevk edildi.
Yangını söndürmeye çalışan ekipler, araçlarla ulaşamadıkları bölgelere ise hortumları birbirlerine ekleyerek müdahale ediyor.
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