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Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merve Yıldızalp, Dursun Ekrem Er  | 24.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem

Ankara/Tokat

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.20'de merkez üssü Sulusaray olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Tokat Valisi Köklü, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti

Depremin ardından ilçenin yanı sıra çevre ilçeler ve kent merkezinde sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar dışarı çıkarak bekledi.

Vali Abdullah Köklü, AA muhabirine yaptığı açıklama, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Köklü, "Şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmedi. AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve diğer kurumlar sahada araştırmalarını sürdürüyorlar. Köy ve mezraları tek tek taramaya devam ediyoruz." dedi.

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