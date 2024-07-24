Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara/Tokat
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.20'de merkez üssü Sulusaray olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Tokat Valisi Köklü, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti
Depremin ardından ilçenin yanı sıra çevre ilçeler ve kent merkezinde sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar dışarı çıkarak bekledi.
Vali Abdullah Köklü, AA muhabirine yaptığı açıklama, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Köklü, "Şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmedi. AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve diğer kurumlar sahada araştırmalarını sürdürüyorlar. Köy ve mezraları tek tek taramaya devam ediyoruz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.