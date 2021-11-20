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Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem

Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Harun Kutbe, Ekber Türkoğlu   | 20.11.2021
Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem

Ankara/Tokat

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.02'de merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 12,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, AA muhabirine, sabah saatlerinde ilçelerinde bir deprem meydana geldiğini hatırlattı.

Depremi ilçe halkı olarak hissettiklerini dile getiren Özcan, "Depremin ardından artçı sarsıntılar oldu. Şu ana kadar çok şükür, sıkıntı yok. Allah beterinden korusun. Tüm Niksarlılara geçmiş olsun. Ekiplerimizin çalışmaları sürüyor." dedi.

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