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Arsuz Madenli Yat Limanı ile Amasra Yolcu Limanı daimi deniz hudut kapısı oldu

Ferdi Türkten   | 20.11.2021
Arsuz Madenli Yat Limanı ile Amasra Yolcu Limanı daimi deniz hudut kapısı oldu

Ankara

Arsuz Madenli Yat Limanı ile Amasra Yolcu Limanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi deniz hudut kapısı olması kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Hatay'ın Arsuz ilçesinde bulunan Madenli Yat Limanı ile Amasra Yolcu Limanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi deniz hudut kapısı olarak tespit edildi.

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Arsuz Madenli Yat Limanı ile Amasra Yolcu Limanı daimi deniz hudut kapısı oldu

Arsuz Madenli Yat Limanı ile Amasra Yolcu Limanı daimi deniz hudut kapısı oldu