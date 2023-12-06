Dolar
28.94
Euro
31.23
Altın
2,022.26
ETH/USDT
2,276.00
BTC/USDT
44,129.00
BIST 100
8,001.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Gündem

Tohma Kanyonu'nun yamaçlarına çelik ağ örülüyor

Malatya'nın Darende ilçesinde turistlerin uğrak yerlerinden olan Tohma Kanyonu'nun yamaçları, depremde düşen ve düşme riski taşıyan kayalar nedeniyle çelik ağla örülüyor.

Ayhan İşcen  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
Tohma Kanyonu'nun yamaçlarına çelik ağ örülüyor Fotoğraf: Ayhan İşcen/AA

Malatya

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan incelemenin ardından, kanyonun yamaçlarında tehlike arz eden kayaların düşürülmesi ve çelik ağla yüzeyin kaplanması için çalışma başlatıldı.

Profesyonel dağcılardan oluşan ekip, halatlar yardımıyla tırmandıkları yamaçlarda riskli kayaları düşürerek çelik ağın yamaca sabitlenmesi için belirlenen 1144 noktaya delik açtı.

Çelik ağın bu noktalardaki aparatlara sabitlenmesiyle örtüleme çalışmasının ilk etabı tamamlandı.

Bin metrekarelik yüzeyin 80 metrekaresini çelik ağ ile örten ekibin çalışmalarını 2 yılda tamamlaması planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yaptıklarının cezasını ödemekten kaçamayacaktır
Meteorolojiden Antalya için sağanak uyarısı
Antalya'ya gelen turist sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı
Tohma Kanyonu'nun yamaçlarına çelik ağ örülüyor
Bitlis'te özel harekat polislerine zorlu operasyonlar için sıkı eğitim veriliyor

Benzer haberler

Tohma Kanyonu'nun yamaçlarına çelik ağ örülüyor

Tohma Kanyonu'nun yamaçlarına çelik ağ örülüyor

Bakan Özhaseki: Yerinde dönüşüme 250 bin civarında müracaat var

Deprem bölgesinde 22 bin konutun daha temeli atıldı

Meteorolojiden bazı iller için sağanak uyarısı

Meteorolojiden bazı iller için sağanak uyarısı
Malatya Kuşdoğan Mahallesi'ndeki 30 köy evinin yapımında sona yaklaşıldı

Malatya Kuşdoğan Mahallesi'ndeki 30 köy evinin yapımında sona yaklaşıldı
Malatya Doğanşehir'de köy tipi afet evlerinin inşası sürüyor

Malatya Doğanşehir'de köy tipi afet evlerinin inşası sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet