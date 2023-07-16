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Togg'un Oltu modeli, rengini aldığı kentte gezdirildi

TOBB'un 79. Olağan Genel Kurul'unda yapılan çekilişle Erzurum'a verilen, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un Oltu rengi, şehrin turistik ve tarihi yerlerinde gezdirildi.

Talha Koca  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Togg'un Oltu modeli, rengini aldığı kentte gezdirildi

Erzurum

TOBB’un Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı verdiği ve kurum tarafından kullanılmaya başlanan, özel bir de klip hazırlanan TX10 siyah Oltu rengi otomobil, kentin tarihi ve turistik yerlerinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Borsa Erzurum Ticaret Borsası tarafından kullanılmaya başlanan Togg TX 10 modeli için tarihi, turistik ve şehrin önemli noktalarında çekimler gerçekleştirildi.

Rengi ve aldığı isimle özdeşleşen Oltu taşı tespih de Togg için çekilen klipte dikiz aynasına asılırken, Erzurum Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Havuzbaşı, Çifte Minareli Medrese, atlama kuleleri, Palandöken Kayak Merkezi, tarihi tabyalar başta olmak üzere bir çok yerde çekimlerde kullanıldı.

Kent merkezinden sonra Togg'un isminin altığı Oltu ilçesi ile diğer ilçelerde de tanıtılan yerli otomobil ile vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirmek için yoğun çaba gösterdi.

Borsa Başkanı Hakan Oral, yaptığı açıklamada, Togg'un kelimelerle anlatılamayacak kadar güzel olduğunu söyledi.

Sürüş keyfinin güzel olduğunu ve sürüş esnasında insana güven verdiğini belirten Oral, şöyle konuştu:

"Çekilen klipte görüldüğü gibi Togg Oltu şehirle bir bütün haline geldi. Gittiği her yerde insanların büyük ilgisini gördü. Şehrin tarihi mekanlarıyla adeta bir bütün haline gelen Togg, Türkiye yüzyılının da önemli bir parçasıdır. Togg insana ayrı bir huzur ve güven veriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlimizde tur attık, vatandaşlarımızın ilgisi de büyük oldu. Onların gözlerindeki mutluluk ve yaşadıkları haz da bizi ayrıca mutlu etti."

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