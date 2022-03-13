Togg, eksi 40 derecede testleri başarıyla sürdürüyor
Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde zorlu kış şartları altında yapılan testleri başarıyla sürdürüyor.
İstanbul
Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım. Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, eksi 40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım🤩— Togg (@Togg2022) March 13, 2022
🌍 Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde,
❄️ -40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında,
👍 içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz.#USECASEMobility®#Togg pic.twitter.com/smnyf58jI2
Öte yandan, paylaşımda, testlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da paylaşımında, testlere ilişkin fotoğrafların ardından Togg'un videosunun da paylaşılacağını bildirdi.
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