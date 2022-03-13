Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan ADF'ye ilişkin paylaşım: Dünyanın nabzı Antalya'da attı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin, "Ukrayna-Rusya-Türkiye dışişleri bakanlarının toplantıları ile başlayan görüşmelerde dünyanın nabzı Antalya'da attı." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin paylaşımda bulundu.
İnsani meselelere her zaman duyarlı olan Türkiye, sahadaki gerçeklikleri hem insani açıdan hem de diplomatik açıdan ele alıyor.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 13, 2022
Türkiye’nin en büyük çabası, bölgesel ve küresel barışa destek olmaktır.
Geniş çaplı uluslararası katılımla birbirinden önemli paneller ve toplantıların gerçekleştiği forumun geride bırakıldığını belirten Altun, ADF2022 kapsamında Türkiye'ye gelen pek çok önemli isimle Antalya'da buluşulduğunu ifade etti.
Altun, şunları kaydetti:
"Ukrayna-Rusya-Türkiye dışişleri bakanlarının toplantıları ile başlayan görüşmelerde dünyanın nabzı Antalya'da attı.
Birçok devlet adamı, siyasetçi, akademisyen ve diplomatı bir araya getiren etkinlik, Cumhurbaşkanımızın yoğun diplomasi trafiğine eşlik etti. Cumhurbaşkanımız son 4 günde 8 devlet başkanı, 2 başbakan, 2 uluslararası kuruluş başkanı ile bir araya geldi. Bugün ve yarın gerçekleştireceği görüşmelerle Cumhurbaşkanımız son bir haftada 14 diplomatik görüşme gerçekleştirmiş olacak. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın gayretleri sayesinde bölgesinde istikrarlaştırıcı güç olarak varlık bulan ve saygı gören bir ülke haline geldi. Bunun en somut örneği son bir haftada gerçekleşen bu yoğun diplomasi trafiğidir.
İnsani meselelere her zaman duyarlı olan Türkiye, sahadaki gerçeklikleri hem insani açıdan hem de diplomatik açıdan ele alıyor. Türkiye'nin en büyük çabası, bölgesel ve küresel barışa destek olmaktır."
"Ülkemiz diplomatik ve stratejik açıdan dünyanın kalbinin attığı yer olacak"
Bu vesileyle #ADF2022 toplantısında emeği geçen herkesi tebrik ediyor ve bu toplantıların yeni forumların önünü açmasını ve hayırlara vesile olmasını diliyorum.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 13, 2022
Altun, sosyal medya hesabındaki bir başka paylaşımında ise, Türkiye'nin, stratejik açıdan sahip olduğu etkiyi ve jeopolitik ve jeoekonomik açıdan dünyadaki önemini son bir haftadaki diplomasi trafiği ile ortaya koyduğunu belirtti.
Antalya Diplomasi Forumu'nun bu gerçekliğin en net şekilde gösterildiği bir vitrin haline geldiğini kaydeden Altun, "Ülkemiz bundan sonraki dönemde de diplomatik ve stratejik açıdan dünyanın kalbinin attığı yer olacak. Küresel sorunların tartışıldığı, uyuşmazlıkların çözüldüğü ve barışın ve istikrarın sağlandığı bir marka olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.
Altun, Türkiye'nin eskiden satranç tahtalarının kurulduğu, savaşın ve gözyaşının hakim olduğu coğrafyalarda tüm oyunları bozan bir aktör olarak, insanı, insani değerleri ve bölgesindeki toplumları merkeze alan bir dış politika izlemeyi sürdüreceğini vurguladı.
"Küresel çok sesliliğin aslen yaşandığı toplantılar ülkemizde yapılacak"
Antalya Diplomasi Forumu ve benzeri forumların, Türkiye için çıkarlar ötesi ve uluslar üstü mesajın paylaşıldığı platformlar olmaya devam edeceğini belirten Altun, şunları kaydetti:
"Türkiye, küresel anlamda barışın ve adaletin güvencesi ve mazlumların ve mağdurların sesi olmayı sürdürecek. Daha önceki forumlarda da olduğu gibi küresel çoksesliliğin şeklen değil aslen yaşandığı toplantılar yine ülkemizde yapılacak.
Küresel sorunlara çözüm için yeni fikirler ve yeni sesler bu topraklarda yeşerecek. Bu vesileyle Antalya Diplomasi Forumu toplantısında emeği geçen herkesi tebrik ediyor ve bu toplantıların yeni forumların önünü açmasını ve hayırlara vesile olmasını diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.