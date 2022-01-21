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Tiyatro oyuncusu Sermiyan Midyat serbest bırakıldı

Tiyatro oyuncusu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı Malatya'da serbest bırakıldı.

Orhan Yoldaş, Volkan Kaşik   | 21.01.2022
Tiyatro oyuncusu Sermiyan Midyat serbest bırakıldı

Malatya

Polis ekipleri, tek kişilik gösteri için kente gelen Midyat'ı Malatya Havalimanı'nda uçaktan indiği sırada gözaltına aldı.

Midyat'ın İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesince kesinleşmiş para cezası nedeniyle çıkarılan yakalama kararına istinaden gözaltına alındığı öğrenildi.

Midyat, işlemlerin ardından Akçadağ Adliyesi'ne sevk edildi.

Kesinleşmiş para cezasını ödeyen Midyat, serbest bırakıldı.

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