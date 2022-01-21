Tiyatro oyuncusu Sermiyan Midyat serbest bırakıldı
Tiyatro oyuncusu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı Malatya'da serbest bırakıldı.
Malatya
Polis ekipleri, tek kişilik gösteri için kente gelen Midyat'ı Malatya Havalimanı'nda uçaktan indiği sırada gözaltına aldı.
Midyat'ın İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesince kesinleşmiş para cezası nedeniyle çıkarılan yakalama kararına istinaden gözaltına alındığı öğrenildi.
Midyat, işlemlerin ardından Akçadağ Adliyesi'ne sevk edildi.
Kesinleşmiş para cezasını ödeyen Midyat, serbest bırakıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.