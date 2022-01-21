Kartal'da hemşireyi silahla öldüren zanlı adliyede
İstanbul'un Kartal ilçesinde çalıştığı sağlık merkezinde hemşire Ömür Erez'i silahla öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul
Topselvi Mahallesi Kartal 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i silahla öldürdükten sonra polis ekiplerince gözaltına alınan Rahmi U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinden polis eşliğinde çıkarılan zanlı, Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.
Rahmi U, polise verdiği ilk ifadesinde, bir çocuk annesi Ömür Erez'le 2019'da internet üzerinden tanıştığını, kesinleşen cezasını çekmek için cezaevine gitmeden, daha önce evlenme teklifinde bulunduğu Erez'e 187 bin lira verdiğini iddia etti.
İfadesinde, Erez'le barışmak ve verdiği parayı almak için Konya'dan İstanbul'a geldiğini belirten Rahmi U, Erez'in parayı vermek istemediğini ve tartışmanın ardından silahla ateş ederek hemşireyi öldürdüğünü anlattı.
Rahmi U. ile Bağcılar'da gözaltına alınan Musa T, ifadesinde, Rahmi U. ile bir arkadaşları aracılığıyla o gün tanıştığını ve olayla hiçbir bağlantısının olmadığını söylediği kaydedildi.
Öte yandan, Ömür Erez'i tanıyanların ilk ifadelerinde, Rahmi U'nun Erez'i uzun süredir tehdit ettiğini belirttikleri öğrenildi.
Zanlının yakalanması için kriz masası oluşturuldu
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, cinayetin ardından Rahmi U'yu yakalamak için İstanbul'daki 38 ekibin tamamı yoğun çaba harcadı.
Emniyet bünyesinde kriz masası oluşturulurken, kiralık aracın plaka numarasına ulaşan ve HTS kayıtlarının takibiyle aracın Bağcılar'da olduğunu tespit eden ekipler, bölgedeki tüm kafe ve kamusal alanları tarayarak şüpheli Rahmi U'yu birkaç saat içinde silahıyla yakaladı. Rahmi U'yu Kartal'a götürüp getirdiği düşünülen Musa T. de gözaltına alındı.
Rahmi U'nun "kasten adam öldürmeye tam teşebbüs" suçundan 2009-2019 yıllarında cezaevinde kaldığı, başka bir suçtan 2020'de tekrar tutuklandığı öğrenildi. Rahmi U'nun Eylül 2021'de cezaevinden çıktığı öğrenildi.
Olay
Şüpheli Rahmi U, dün Kartal 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezinin önünde bir süre konuştuğu hemşire Ömür Erez'e, içeriye girdikten sonra silahla ateş etmiş, daha sonra kaçmıştı.
Ağır yaralanan Erez, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde yaşamını yitirmişti.
"Kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, evrakta sahtecilik"ten suç kaydı bulunan Rahmi U, Bağcılar ilçesinde yakalanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.