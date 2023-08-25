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Ticaret Bakanlığına 1033 kadro ihdas edildi

Muhammed Nuri Erdoğan  | 25.08.2023 - Güncelleme : 25.08.2023
Ticaret Bakanlığına 1033 kadro ihdas edildi

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ticaret Bakanlığında 1033 memur kadrosu ihdas edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Ticaret Bakanlığına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Bakanlığın taşra teşkilatında 1033 memur kadro ihdası yapıldı.


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