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Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı, merkez teşkilatında görevlendirmek üzere 70 ticaret uzman yardımcısı istihdam edecek.

Zeynep Çetinkaya   | 11.11.2021
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak

Ankara

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek.

Başvurular, 15-24 Kasım döneminde Ticaret Bakanlığının internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) yapılabilecek.

Yazılı sınav, 26 Aralık 2021'de Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınav yeri ve saati, adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecek.

Sözlü sınav da Ankara'da yapılacak. Bu sınavın tarihi ve yeri, yazılı sınav sonucuyla birlikte Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecek.

Sınavlara giriş için 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan, ilanda belirtilen alanlarda istenilen puanları almak gerekiyor.

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