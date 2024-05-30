Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temaslarda bulundu
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temaslarda bulundu
Brüksel
Bolat, X sosyal medya hesabından, TOBB Brüksel Ofisi'nde Belçika'daki Türk iş insanları ve STK temsilcileri ile toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.
"Belçika'da Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) mensubu iş insanlarıyla bir araya gelerek, Türkiye'nin küresel ticaret ağındaki güçlü varlığını ve etkisini artırmak için yapabileceklerimize dair istişarelerde bulunduk." ifadesini kullanan Bolat, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşma konusundaki karalılıklarına işaret etti.
Bolat, "Toplantıda, küresel ekonomideki son gelişmeler ve ticaret alanındaki fırsatları ele alarak, Türkiye'nin iş dünyasına sunduğu avantajları ve destekleri detaylı şekilde paylaştık. Özellikle, Türk iş insanlarının dünya genelindeki faaliyetlerinin, ülkemizin ekonomik gücünü artırmadaki rolünü ve önemini vurguladık." değerlendirmesinde bulundu.
Görüşmede, Dünya Türk İş Konseyi mensubu iş insanlarıyla uluslararası ticaret arenasında daha da etkin olunmasını sağlayacak muhtelif projeler üzerinde durduklarını belirten Bolat, "Ortak hedeflerimize ulaşmak için birlikte çalışmanın ve dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koyduk. Türkiye'nin küresel ticaretteki başarısını artırmak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Bakan Bolat, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis ile görüştü
Bakan Bolat, sosyal medya hesabı X'ten, Belçika temaslarına ilişkin paylaşım yaptı.
Belçika'da Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildiren Bolat, Türkiye'nin AB ile olan ticari ilişkilerinin güçlendirilmesi ve mevcut Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konularını ele aldıklarını kaydetti. İki ülke arasındaki mevcut ticaret hacminin 2023 yılında 211 milyar dolara ulaştığını ancak bu rakamı çok daha yukarılara taşımak için karşılıklı potansiyelin mevcut olduğunu ifade ettiklerini aktaran Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Yeşil Mutabakat ve dijitalleşme konularında AB ile iş birliğimizi artırma konusundaki kararlılığımızı dile getirerek, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve dijital dönüşüm alanlarında daha sıkı bir iş birliği ve uyum sağlanması gerektiğini vurguladık. Görüşmemizde vize süreçlerinin kolaylaştırılması konusunu da gündeme getirerek, Türk iş insanları ve taşıyıcılarının vize işlemlerinde yaşadığı zorlukların, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi yavaşlattığını ifade ettik. Vize işlemlerinin kolaylaştırılması ve sürelerinin uzatılması için AB Komisyonu'ndan somut adımlar atılmasının gerektiğinin de altını çizdik."
Bolat, görüşmenin Türkiye-AB ilişkilerini daha ileriye taşıyacak somut adımlar atılması için önemli bir fırsat olduğuna işaret ederek, ortak hedefler doğrultusunda iş birliğini güçlendirmek adına çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.