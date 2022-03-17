Dolar
14.69
Euro
16.23
Altın
1,934.28
ETH/USDT
2,755.60
BTC/USDT
40,684.00
BIST 100
2,114.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile imzalanacak "Araştırma Üniversiteleri Destek Programı İş Birliği Protokolü" törenine katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı'na video mesaj gönderdi -VTR
logo
Gündem

Ticaret Bakan Yardımcılığına Özgür Volkan Ağar atandı

Ticaret Bakan Yardımcılığına, İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar atandı.

Merve Özlem Çakır   | 17.03.2022
Ticaret Bakan Yardımcılığına Özgür Volkan Ağar atandı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Ticaret Bakan Yardımcılığı görevine İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar getirildi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Habip Asan ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başkan yardımcıları Umut Serhat İdman ve Nurettin Kaya görevlerinden alındı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Metin Akbaş, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Mehmet Ateş ve Gökhan Evren atandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, Rus aşısı Sputnik V'nin değerlendirmesini ertelediklerini açıkladı
Türkiye'de 22 bin 345 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 118 kişi hayatını kaybetti
TURKOVAC'ın, Kovid-19'un Omicron varyantına karşı etkili olduğu belirlendi
Güney Kore'de 400 bin 741 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Vaka sayılarındaki düşüş hastanelerdeki Kovid-19 yoğunluğuna yansıyor

Benzer haberler

BTK'ye 82 bilişim uzman yardımcısı alınacak

BTK'ye 82 bilişim uzman yardımcısı alınacak

Ticaret Bakan Yardımcılığına Özgür Volkan Ağar atandı

Atama kararları Resmi Gazete'de

Ücretli çalışan sayısı ocakta yıllık bazda yüzde 6,8 arttı

Ücretli çalışan sayısı ocakta yıllık bazda yüzde 6,8 arttı
Türkiye'de şubatta 97 bin 587 konut satıldı

Türkiye'de şubatta 97 bin 587 konut satıldı

10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı

10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı