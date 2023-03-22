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THY'nin yarınki Marsilya seferi grev nedeniyle iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), Fransa'nın Marsilya kentindeki hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle yarın planlanan seferin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.

Kenan Irtak  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
THY'nin yarınki Marsilya seferi grev nedeniyle iptal edildi

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 23 Mart'ta icra edilmesi planlanan "TK 1365" sefer sayılı İstanbul-Marsilya ve "TK 1366" sefer sayılı Marsilya-İstanbul uçuşları yapılamayacak.


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