THY'nin yarınki Marsilya seferi grev nedeniyle iptal edildi
Türk Hava Yolları (THY), Fransa'nın Marsilya kentindeki hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle yarın planlanan seferin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 23 Mart'ta icra edilmesi planlanan "TK 1365" sefer sayılı İstanbul-Marsilya ve "TK 1366" sefer sayılı Marsilya-İstanbul uçuşları yapılamayacak.
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