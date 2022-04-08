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THY'nin İstanbul-Juba seferleri 1 Haziran'da başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul-Juba seferlerini 1 Haziran'da başlatıyor.

Gökhan Yılmaz   | 08.04.2022
THY'nin İstanbul-Juba seferleri 1 Haziran'da başlıyor

İstanbul

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Güney Sudan'ın başkenti Juba'ya uçuş yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, "Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak, Güney Sudan'ın başkenti Juba'yı uçuş listemize ekledik. İstanbul-Juba seferlerimiz 1 Haziran itibarıyla, haftada 3 uçuşla başlıyor." ifadesi kullanıldı.


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