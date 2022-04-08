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İstanbul'da taksimetre güncellemek isteyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) aldığı zam kararıyla taksimetrelerini güncellemek için sıra bekleyen taksiciler kuyruk oluşturdu.

Mehmet Ali Derdiyok, Halis Akyıldız   | 08.04.2022
İstanbul'da taksimetre güncellemek isteyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu Fotoğraf: Mehmet Ali Derdiyok/AA

İstanbul

Taksimetre ayar merkezlerinin önüne sabah erken saatlerde gelen taksiciler, kilometrelerce uzayan kuyruklarda sıra bekliyor.

Bağcılar'daki ayar merkezine gelen çok sayıda taksicinin oluşturduğu uzun kuyruk, gün içinde de sürdü.

Taksimetre ayarı için bekleyenlerden Bekir Kesçi, sıranın kendisine gelmesine az kaldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Ayar ücretini fazla bulduğunu dile getiren Kesçi, yapılan zammı olumlu ancak yetersiz bulduğunu belirterek, "Masraflarımızı karşılamıyor gelen zam ama halkı da düşünmemiz lazım." dedi.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam önerisi kabul edilmişti.

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