Dolar
18.94
Euro
19.98
Altın
1,817.30
ETH/USDT
1,561.40
BTC/USDT
22,114.00
BIST 100
5,438.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

THY'nin Fransa seferleri, bu ülkedeki grev nedeniyle iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), Fransa'daki grev nedeniyle 9-10 Mart'taki Paris, Lyon, Marsilya seferlerinin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.

Gökhan Yılmaz  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
THY'nin Fransa seferleri, bu ülkedeki grev nedeniyle iptal edildi

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yarınki TK 7854 Sabiha Gökçen-Lyon, TK 1825 İstanbul-Paris, TK 7855 Lyon-Sabiha Gökçen, TK 1826 Paris-İstanbul, TK 1829 İstanbul-Paris, TK 1365 İstanbul-Marsilya, TK 1366 Marsilya-İstanbul seferleri ile 10 Mart'ta yapılması planlanan TK 1830 Paris-İstanbul, TK 1807 İstanbul-Lyon, TK 1808 Lyon-İstanbul, TK 1365 İstanbul-Marsilya ve TK 1366 Marsilya- İstanbul uçuşları iptal edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CHP'li Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan iddianame hazırlandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Deprem bölgesindeki binaların yüzde 96,7'sine doğal gaz arzı sağlandı
Deprem bölgesinde inceleme yapan 30 kişilik YSK heyetinin tespitleri kurul üyelerine anlatıldı
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
THY'nin Fransa seferleri, bu ülkedeki grev nedeniyle iptal edildi

Benzer haberler

THY'nin Fransa seferleri, bu ülkedeki grev nedeniyle iptal edildi

THY'nin Fransa seferleri, bu ülkedeki grev nedeniyle iptal edildi

THY'nin "Tek Yürek" adı verilen uçağının boyanma görüntüleri paylaşıldı

THY'nin "Tek Yürek" adı verilen 400. uçağı ilk tarifeli seferinde deprem bölgesine yardım taşıdı

THY'den deprem bölgesindeki iller için 28 Şubat öncesi düzenlenen biletlere iptal ve değişim hakkı

THY'den deprem bölgesindeki iller için 28 Şubat öncesi düzenlenen biletlere iptal ve değişim hakkı
THY, 2022 yılını 2,7 milyar dolar net kar ile tamamladı

THY, 2022 yılını 2,7 milyar dolar net kar ile tamamladı
Deprem bölgesinden ücretsiz tahliye uçuşları bu gece sona eriyor

Deprem bölgesinden ücretsiz tahliye uçuşları bu gece sona eriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet