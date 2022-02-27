Dolar
13.80
Euro
15.68
Altın
1,888.42
ETH/USDT
2,765.70
BTC/USDT
39,047.00
BIST 100
1,952.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna'nın başkenti Kiev'den yayındayız
logo
Gündem

THY'den Ukrayna'ya komşu ülkelere ek sefer planlaması

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Ukrayna'ya komşu ülkelerdeki yolcu talepleri dikkatli şekilde takip edilmekte, ihtiyaca binaen uçak tipi büyütmesi ve ilave sefer uygulaması yapılmaktadır." ifadesini kullandı.

Kenan Irtak   | 27.02.2022
THY'den Ukrayna'ya komşu ülkelere ek sefer planlaması

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ukrayna'ya komşu ülkelerdeki yolcu taleplerinin takip edildiğini, ihtiyaca göre uçak tipi büyütülmesi ve ek sefer uygulamasının yapıldığını duyurdu.

Ekşi, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya komşu ülkelerdeki yolcu talepleri dikkatli şekilde takip edilmekte, ihtiyaca binaen uçak tipi büyütmesi ve ilave sefer uygulaması yapılmaktadır." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York Times: İki yeni araştırmaya göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki gerileme sürüyor
Türkiye'de 61 bin 764 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 947 bini aştı
ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek

Benzer haberler

Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü İslam dünyasını desteğe çağırdı

Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü İslam dünyasını desteğe çağırdı

Ukrayna'da 4 Azerbaycanlı hayatını kaybetti

THY'den Ukrayna'ya komşu ülkelere ek sefer planlaması

İsrail Başbakanı Bennett, Putin'e Ukrayna konusunda arabuluculuk teklif etti

İsrail Başbakanı Bennett, Putin'e Ukrayna konusunda arabuluculuk teklif etti
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı İstanbul'da protesto edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı İstanbul'da protesto edildi
Batı ülkelerinin Rusya'ya ekonomik yaptırımları daha da ağırlaşıyor

Batı ülkelerinin Rusya'ya ekonomik yaptırımları daha da ağırlaşıyor