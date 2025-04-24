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Gündem, TEKNOFEST

THY'den TEKNOFEST KKTC'ye özel yüzde 20 indirim

Türk Hava Yolları (THY) 1-4 Mayıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenecek TEKNOFEST'e özel yüzde 20 indirimli biletleri satışa sundu.

Gökhan Yılmaz  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
THY'den TEKNOFEST KKTC'ye özel yüzde 20 indirim

İstanbul

THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 5 Mayıs'a kadar satın alınacak biletlerle, 29 Nisan-5 Mayıs arasındaki KKTC seferlerinde gidiş dönüş ya da tek yön yüzde 20 indirimli seyahat edilebilecek.

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Sadece THY mobil uygulaması ve internet sitesi üzerinden satın alınacak biletlerde geçerli indirimden faydalanmak için ödeme aşamasında "KKTCTKFEST" kodunun girilmesi gerekecek.

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