THY'den TEKNOFEST KKTC'ye özel yüzde 20 indirim

İstanbul
THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 5 Mayıs'a kadar satın alınacak biletlerle, 29 Nisan-5 Mayıs arasındaki KKTC seferlerinde gidiş dönüş ya da tek yön yüzde 20 indirimli seyahat edilebilecek.
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Sadece THY mobil uygulaması ve internet sitesi üzerinden satın alınacak biletlerde geçerli indirimden faydalanmak için ödeme aşamasında "KKTCTKFEST" kodunun girilmesi gerekecek.