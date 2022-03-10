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THY'den olumsuz hava koşulları dolayısıyla sefer iptalleri

Yarın yapılması planlanan İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkış/varışlı 213 sefer iptal edildi.

Mehmet Ali Derdiyok   | 10.03.2022
THY'den olumsuz hava koşulları dolayısıyla sefer iptalleri

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY), yarın yapılması planlanan İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkış/varışlı 213 seferin hava muhalefeti dolayısıyla iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 179 ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış/varışlı 34 olmak üzere toplam 213 sefer iptal edildi.

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