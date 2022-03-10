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Dışişleri Bakanlığından Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin Türkiye'yi hedef alan kararlarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin bazı karar ve açıklamalarında Türkiye'yi hedef alan asılsız iddiaların tümüyle reddedildiğini bildirdi.

Fuat Kabakcı   | 10.03.2022
Dışişleri Bakanlığından Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin Türkiye'yi hedef alan kararlarına tepki

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 9 Mart 2022 tarihinde düzenlenen toplantısında kabul edilen bazı kararlarda ve açıklamalarda yer alan ülkemize yönelik asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz. " ifadesi kullanıldı.

Bölge gerçekleri ve dinamikleriyle uyuşmayan bu köhne ve art niyetli yaklaşımların Arap coğrafyasındaki sorunların çözümüne katkı sağlamadığının açık olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye, milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik tehditlerle mücadelesini uluslararası hukukun ilke ve normları çerçevesinde yürütmektedir. Bu konuda herhangi bir şüphe ya da tereddüt yoktur. Türkiye’nin tüm bu çabaları, aynı zamanda Arap ülkelerinin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasına yöneliktir.

Nitekim bugün Türkiye’nin, dost ve kardeş Arap halklarının yüreklerindeki yeri bellidir. Arap Ligi’nin, bazı üyelerinin münferit gündemlerine alet olmak yerine, bu örgütün temsil ettiği asil halkın iradesini yansıtması beklenir. "

Söz konusu kararlara karşı çıkmaya veya şerh koymaya devam eden üye ülkelerin, Türkiye'nin katkılarının farkında ve Türkiye ile iş birliğinin öneminin bilincinde olduğu vurgulanan açıklamada "Türkiye, bölgede kalıcı istikrar ve refahın tesisi hedefiyle, olumlu bir gündem doğrultusunda ve sağduyuyla iş birliği yapma arzu ve iradesini sergileyen tüm Arap Ligi üyesi ülkelerle birlikte çalışmaya hazırdır." ifadesi kullanıldı.





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