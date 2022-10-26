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THY'den iki yeni rota

Türk Hava Yolları (THY), Irak'ın Kerkük ve Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şehirlerine tarifeli sefer başlatma kararı aldı.

Gökhan Yılmaz   | 26.10.2022
THY'den iki yeni rota

İstanbul

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Irak'ın Kerkük ve Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." denildi.

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