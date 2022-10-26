Dolar
18.60
Euro
18.77
Altın
1,666.75
ETH/USDT
1,562.20
BTC/USDT
20,799.00
BIST 100
3,976.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Yeşil hat

Kastamonu'da göletin bozulan vanalarını dalgıçlar değiştirdi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, sulama göletinin bozulan vanaları dalgıçlar tarafından değiştirildi.

Özgür Alantor   | 26.10.2022
Kastamonu'da göletin bozulan vanalarını dalgıçlar değiştirdi

Kastamonu

Küçüksu Göleti'nin arızalanan vanaları nedeniyle tarım arazilerini sulayamayan çiftçiler durumu İl Özel İdaresine bildirdi. Özel İdare ekipleri tarafından göletin bozulan vanalarının tekrar kullanılabilir hale getirilmesi için çalışma başlatıldı.

Bir firmanın dalgıçları, görüş mesafesinin sıfıra yaklaştığı suda yaklaşık 15 metre derinliğe dalarak arızayı giderdi.

Küçüksu Köyü Muhtarı Kemal Sarıdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, göletin bozulan vanaları nedeniyle sulama yapamadıklarını belirterek, "Özel İdareye durumu bildirdik, hemen ilgilendiler ve kısa sürede yaptılar. Artık arazilerimiz tekrar sulanabilecek hale getirildi. Dalgıçlarımız geldi, suya girdi tamirini yaptılar. Çok zor bir işti. Yaklaşık 2 bin dekar arazi göletten sulanıyor. Vanalar bozulup, yağışlar artınca gölette su seviyesi tehlikeli boyuta ulaştı. Özel İdare tamir ettirdi ve göletin yıkılma tehlikesi de ortadan kalktı." ifadelerini kullandı.

Firma yetkilisi Adnan Özçelik de su seviyesinin sınıra dayanması nedeniyle göletin vanalarının bir an önce tamir edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yaklaşık 290 kilogram ağırlığındaki kapak dalgıçlar tarafından su altına indirilerek baca kapatıldı. Ekibimiz kapağı yerleştirdikten sonra süratle vanalara geçtik. Vanaların değişimini süratle yaparak teslim ettik. Bu süreçte Özel İdare yetkilileri her açından bize büyük destek vererek, işin sorunsuz tamamlanması için ellerinden geleni yaptı." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi
Bakanlar Özer, Varank ve Bilgin'den Binali Yıldırım'a ziyaret
Kastamonu'da göletin bozulan vanalarını dalgıçlar değiştirdi
THY'den iki yeni rota
Anayasa Mahkemesi, HDP'ye savunma için 30 günlük ek süre verdi

Benzer haberler

Kastamonu'da göletin bozulan vanalarını dalgıçlar değiştirdi

Kastamonu'da göletin bozulan vanalarını dalgıçlar değiştirdi

Ilgaz Dağı sonbaharda farklı renk tonlarıyla doğa tutkunlarını ağırlıyor

Hayvan hakları için on yıldır şehir şehir geziyor

Türk polisinin derin sulardaki gözü: Kurbağa adamlar

Türk polisinin derin sulardaki gözü: Kurbağa adamlar
Kastamonu'da sis etkili oluyor

Kastamonu'da sis etkili oluyor
Kastamonu'da engelli çocuklar atlı terapi ile hayata bağlanıyor

Kastamonu'da engelli çocuklar atlı terapi ile hayata bağlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet