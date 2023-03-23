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THY'den, Fransa'daki grev nedeniyle sefer iptali açıklaması

24-25 Mart'ta karşılıklı yapılması planlanan Lyon-İstanbul seferleri iptal edildi.

Gökhan Yılmaz  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
THY'den, Fransa'daki grev nedeniyle sefer iptali açıklaması

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY), 24-25 Mart'ta karşılıklı yapılması planlanan Lyon-İstanbul seferlerinin Fransa'daki grev nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yarınki TK 1807 İstanbul-Lyon ve TK 1808 Lyon-İstanbul seferleri ile 25 Mart'ta icra edilmesi planlanan AnadoluJet'in TK 7854 Sabiha Gökçen-Lyon ve TK 7855 Lyon-Sabiha Gökçen uçuşları Fransa'daki grev dolayısıyla iptal edildi.

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