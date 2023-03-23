Dolar
19.05
Euro
20.80
Altın
1,986.68
ETH/USDT
1,837.00
BTC/USDT
28,562.00
BIST 100
5,061.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır’da depremzedelerin kaldığı KYK Selahattin Eyyubi Kız Yurdundaki iftar öncesi konuşuyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta AFAD Kocaeli Çarşısı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremzedeler için yaptırılan AFAD Kocaeli Çarşısı'nı ziyaret etti.

Tezcan Ekizler  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta AFAD Kocaeli Çarşısı'nı ziyaret etti Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

Kahramanmaraş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen vatandaşlar için yapılacak 17 bin 902 konutun temel atma töreni için geldiği kentte ilk olarak AFAD Kocaeli Çarşısı'na geçti.

Yetkililerden bilgi alan Erdoğan, daha sonra çarşı esnafıyla görüştü.

Çarşıdan ayrılırken kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklarla fotoğraf çektirdi, onlara hediye verdi.

Erdoğan'a programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile milletvekilleri eşlik etti.


Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta AFAD Kocaeli Çarşısı'nı ziyaret etti
THY'den, Fransa'daki grev nedeniyle sefer iptali açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kahramanmaraş'ta 77 bin 57 afet konutu ve 30 bin 310 köy evi inşa etmek için kolları sıvadık
Emine Erdoğan'dan ramazan ayı mesajı
Trakya'da zincir marketlerde "fahiş fiyat" denetimi yapıldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta AFAD Kocaeli Çarşısı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta AFAD Kocaeli Çarşısı'nı ziyaret etti

Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Depremde büyük yıkımın yaşandığı kırsal mahallede yaralar sarılıyor

Adıyamanlı depremzedelerin kalıcı konutları için zemin etüdü yapılıyor

Adıyamanlı depremzedelerin kalıcı konutları için zemin etüdü yapılıyor
En düşük emekli aylığı artışının nisanda ödenmesi bekleniyor

En düşük emekli aylığı artışının nisanda ödenmesi bekleniyor
Depremde yakınlarını kaybeden DSİ çalışanı çift, mesailerini hiç aksatmadı

Depremde yakınlarını kaybeden DSİ çalışanı çift, mesailerini hiç aksatmadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet