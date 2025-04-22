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THY'den çocuk yolculara 23 Nisan'a özel indirim

Türk Hava Yolları (THY), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuk yolcular için yurt içi uçuşlarda yüzde 50 indirimli biletleri satışa sundu.

Gökhan Yılmaz  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
THY'den çocuk yolculara 23 Nisan'a özel indirim

İstanbul

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın alınacak biletler ile 30 Haziran'a kadarki yurt içi seferlerde 2-11 yaş arası çocuk yolcular yüzde 50 indirimden faydalanabilecek.

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İndirimden yararlanmak için ödeme alanına "THY2304" kodunun girilmesi gerekiyor.

Ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.

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