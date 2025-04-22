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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Genel Valisi Mostyn ile görüştü

Türkiye ile Avustralya ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ticaret, turizm, ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda atılacak adımlarla iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Özcan Yıldırım  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Genel Valisi Mostyn ile görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn ile bir araya geldi.

22.04.2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mostyn'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Mostyn, merdivenlerde Türkiye ve Avustralya bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

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Erdoğan, Filistin topraklarında yaşananlara dikkati çekti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Avustralya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Avustralya arasındaki tarihi köklere sahip dostluk köprülerini daha da sağlamlaştırmak için ticaret, turizm, ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda atılacak adımlarla iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında ortaya koyduğu saldırgan tutumun sonlandırılması için uluslararası toplumun gayretlerini artırması gerektiğini, Gazze'de insani krizin iyice derinleştiğini, bir an önce bölgeye kesintisiz yardımların ulaştırılması için Türkiye'nin yoğun çaba gösterdiğini, bölgede kalıcı barışın iki devletli çözümle mümkün olduğunu ifade etti.

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