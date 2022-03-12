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THY yarınki 192 seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal etti

Gökhan Yılmaz   | 12.03.2022
THY yarınki 192 seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal etti

Istanbul

Türk Hava Yolları, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından yarın yapılması planlanan 192 seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal etti.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Mart Pazar günü İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 163 ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış/varışlı 29 olmak üzere toplam 192 sefer iptal edilmiştir." denildi.



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