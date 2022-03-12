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Kocaeli'den İstanbul istikametine tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor

Kocaeli'den İstanbul istikametine tır ve kamyon trafiği olumsuz hava koşulları nedeniyle durduruldu.

İbrahim Aktaş   | 12.03.2022
Kocaeli'den İstanbul istikametine tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor

Kocaeli

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, İstanbul'dan Kocaeli'ye tır ve kamyonların geçişine izin verilmediğini hatırlatarak, Kocaeli'den de İstanbul istikametine yoğun kar yağışı nedeniyle kısıtlama getirdiklerini kaydetti.

Bu kısıtlamadan yaş sebze ve meyve ile sağlık gereçleri taşıyan tır ve kamyonların hariç tutulduğunu aktaran Yavuz, "Bunu taşıyan tır ve kamyonlara izin veriyoruz. Onun dışındakileri bir müddet bekleteceğiz. Çünkü yoğun bir kar yağışı var. Trafik akışını daha sağlıklı kılabilmek için aldığımız bir karar bu. İstanbul'la iş birliği yaparak alınmış bir karar." diye konuştu.


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