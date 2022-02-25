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THY, yarın için planlanan Soçi seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), yarın için planlanan Rusya'nın Soçi kenti çıkışlı ve varışlı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Gökhan Yılmaz   | 25.02.2022
THY, yarın için planlanan Soçi seferlerini iptal etti

Istanbul

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "26 Şubat 2022 (dahil) tarihine kadar Soçi çıkışlı ve varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir." denildi.

Yolcuların değişiklik ve iade işlemlerini, biletin satın alındığı acente üzerinden, THY web sitesinden veya 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden yapabilecekleri belirtildi.


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