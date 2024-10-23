Dolar
34.27
Euro
37.00
Altın
2,750.91
ETH/USDT
2,578.90
BTC/USDT
66,490.00
BIST 100
8,750.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bölgedeki son duruma ilişkin İsrail’in Hayfa kentinden yayındayız
logo
Gündem

THY ve Pegasus, İran uçuşlarını 1 Kasım'a kadar iptal etti

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları, İsrail'in İran'a saldırı hazırlığında olduğu yönündeki iddialar nedeniyle bu ülkeye yapacağı seferleri 1 Kasım'a kadar durdurma kararı aldı.

Kenan Irtak  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
THY ve Pegasus, İran uçuşlarını 1 Kasım'a kadar iptal etti

İstanbul

Alınan bilgiye göre, güvenlik sebebiyle daha önce Lübnan seferlerini durduran THY ve Pegasus, aynı gerekçe ile İran seferlerini de iptal etti.

Pegasus, 1 Kasım'a kadar İran'ın başkenti Tahran ile Şiraz ve İsfahan kentlerine uçuş yapmayacak.

THY de İran'ın birçok kentine yaptığı uçuşları 1 Kasım'a kadar durdurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile görüştü
Rize ve Giresun'da kar etkili oldu
Kırklareli'nde mobilya mağazasında çıkan yangına müdahale ediliyor
FETÖ'de elebaşı Gülen'in yerine geçme kavgası tırmanıyor
THY ve Pegasus, İran uçuşlarını 1 Kasım'a kadar iptal etti

Benzer haberler

İranlı sanatçı Mitra Ahour, İstanbul sokaklarında insanları dansa davet ediyor

İranlı sanatçı Mitra Ahour, İstanbul sokaklarında insanları dansa davet ediyor

Lufthansa, İran ve Lübnan uçuş iptallerini 2025’e uzattı

THY ve Pegasus, İran uçuşlarını 1 Kasım'a kadar iptal etti

ABD'nin İsrail'den, İran'a olası saldırısını yumuşatmasını istediği iddia edildi

ABD'nin İsrail'den, İran'a olası saldırısını yumuşatmasını istediği iddia edildi
Biden, İsrail’in İran’a saldırı hazırlıklarını içeren gizli belgelerin sızdırılmasından "derin endişe" duyuyor

Biden, İsrail’in İran’a saldırı hazırlıklarını içeren gizli belgelerin sızdırılmasından "derin endişe" duyuyor
İran: Türkiye ile ilişkiler ayrıcalıklı, iki ülke Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları durdurmaya çalışıyor

İran: Türkiye ile ilişkiler ayrıcalıklı, iki ülke Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları durdurmaya çalışıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet