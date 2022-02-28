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THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuş durdurma kararını 15 Mart'a kadar uzattı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna ve Moldova için alınan seferleri durdurma kararını 15 Mart'a kadar uzattı.

Kenan Irtak   | 28.02.2022
THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuş durdurma kararını 15 Mart'a kadar uzattı

İstanbul

Alınan bilgeye göre, yayımlanan notam üzerine THY, 24 Şubat'ta durdurduğu Ukrayna ve Moldova seferlerini 15 Mart saat 23.59'a kadar yapmama kararı aldı.

THY, Rusya'nın Soçi ve Rostov kentleri ile Belarus'un başkenti Minks'e sefer iptallerini de 2 Mart'a kadar uzattı.


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