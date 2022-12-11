THY, Irak seferlerinde Kovid-19 tedbirlerinin kalktığını duyurdu

İstanbul
Türk Hava Yolları (THY), Irak seferlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının kaldırıldığını bildirdi.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Irak'ta uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.