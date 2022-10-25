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THY ile TOGG arasında "Miles&Smiles ödül programı" anlaşması

Anlaşma kapsamında TOGG kullanıcıları, THY'nin Miles&Smiles ödül programından mil kazanabilecek.

Gökhan Yılmaz   | 25.10.2022
THY ile TOGG arasında "Miles&Smiles ödül programı" anlaşması

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY) ile Türkiye'nin ilk akıllı elektrikli aracı TOGG arasında "Miles&Smiles ödül programı" anlaşması imzalandı.

THY ile Miles&Smiles programı kapsamında iş birliğine imza atan TOGG, program üyelerine mil ve statü milleri kazandırmanın seçeneklerini sunacak.

Anlaşma ile ilgili TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, THY Miles&Smiles üyeleri, TOGG ekosisteminin kullanıcıya sunacağı navigasyon ya da e-cüzdan gibi tüm ürün ve servisler üzerinden mil kazanabilecek. Kazanılan millerle üyeler ödül bilet alabilecek ya da Cash&Miles özelliği ile bilet satın alırken bilet tutarının bir kısmını milleriyle ödeyebilecek. TOGG kullanıcıları shopandmiles.com web sitesinden de alışveriş yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOGG Üst Düzey Yöneticisi Gürcan Karakaş, anlaşmanın önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Akıllı cihazımızla birlikte oluşturduğumuz mobilite ekosisteminde kullanıcılarımıza kesintisiz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor, iş ortaklarımızla birlikte fırsatlar dünyamızı geliştiriyoruz. Yola çıktığımız ilk günden itibaren yanımızda olan dünya markamız THY ile Miles&Smiles programı kapsamında yeni bir ortaklığa adım atmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliğiyle dünyada kullanıcılara karayolunda statü mil kazandıran ilk şirket olacağız. Miles&Smiles üyelerini mobilite ekosistemimizin sunacağı fırsatlarla tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz."

TOGG ile yapılan iş birliğinin uçuş harici bir sektörde mil kazanma açısından bir ilk olduğunu belirten THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, ise şunları kaydetti:

"Dünyanın en çok ülkesine uçan bayrak taşıyıcı havayolu olarak müşteri sadakat programımız Miles&Smiles ile bugün toplam 15 milyon üyeye, 200'den fazla program ortağına ulaşarak Türkiye'nin en büyük, Star Alliance üyeliğimiz ile de dünyanın en güçlü havayolu sadakat programlarından biri konumuna ulaştık. Bizler bugüne kadar üyelerimize sadece uçuşları esnasında değil, hayatın her anında ayrıcalık ve avantajlar sunmayı hedefledik ve bu inancımızla bugün 13 farklı sektörde Miles&Smiles üyelerine ayrıcalık sunuyor, onların bu sektörlerden de mil kazanmalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası TOGG ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyor ve bir ilke imza atarak Miles&Smiles üyelerimizin ilk defa TOGG iş birliği vesilesiyle uçuş harici statü mil kazanabilecekleri haberini vermekten memnuniyet duyuyoruz."

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