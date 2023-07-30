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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den Avrupa seferlerinde gecikme uyarısı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Avrupa hava sahasındaki kapasite sorunlarından dolayı bazı seferlerde gecikme yaşanabileceğini bildirdi.

Gökhan Yılmaz  | 30.07.2023 - Güncelleme : 30.07.2023
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den Avrupa seferlerinde gecikme uyarısı

İstanbul

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) düzenlediği havalimanlarındaki yoğunluk ve olası gecikme sürelerine ait raporu sosyal medya hesabından paylaşan Ekşi, bugün THY'nin icra edilmesi planlanan 1630 seferden 760'ının Avrupa ülkeleri hava sahasından geçeceğini belirtti.

Yaşanan kapasite sorunlarından dolayı seferlerde gecikmelerin meydana gelebileceği uyarısında bulunan Ekşi, şunları kaydetti:

"2022 yılından itibaren Avrupa ülkelerindeki hava sahası kapasite problemleri ve yol boyu gecikmeleri maalesef devam ediyor. Haritada örneğin kırmızı ile görülen yerlerden geçecek uçaklarımız en az 45 dakika gecikme (slot) ile sefer yapabilmektedir. Bu da giden uçaklarımızın zamanında geri gelememesi ve bağlantılı seferin tehirine yol açmaktadır. Size daha iyi hizmet için tüm gücümüz ile çalışıyoruz."

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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den Avrupa seferlerinde gecikme uyarısı
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