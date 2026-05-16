Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatının faaliyetlerine katılımına büyük önem veriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki sonbaharda ev sahipliği yapacağımız 13. Zirve ile devralacağımız dönem başkanlığımız süresince, teşkilatımızı daha ileri seviyelere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(ABD-İsrail'in İran'a saldırıları) Öncelikle İsrail’in kışkırtmalarının etkisiz kılınması sonra da gerçek bir barışın inşa edilmesi şart. Bölgede kalıcı istikrar isteniyorsa herkes kısa vadeli hesaplarını bir kenara bırakmalı. Ülkeler, bölge dışı aktörlerin değil vatandaşının hakkını savunmalı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(NATO Zirvesi) Ankara'da ittifakın geleceğine ve küresel güvenlik mimarisinin bundan sonraki şekline yönelik önemli kararlar alınmasını bekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, Avrupa Birliği için büyük bir fırsattır ve birlik bunun değerlendirmek konusunda tarihi bir karar vermek durumundadır. F-35 konusunda taleplerimiz ortada. Arkadaşlarımız Amerikalı muhataplarıyla temaslarını sürdürüyor. Müspet bir netice almayı umuyoruz. (KAAN) Süreç tamamlandığında bu alanda artık yeni bir hikaye başlayacak. KAAN bizim için ilk adımdır. Daha iyilerini, daha güçlerini de yaparız, yapacağız. Terörsüz Türkiye hedefine engelleri vakar içinde aşarak mutlaka ulaşacağız. İttifak olarak bunu dayanışma içinde milletin çizdiği rotada gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP yöneticilerince tehdit edilen, baskı gören, hakarete maruz kalan bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de bulmuş ve aramıza katılmışlardır. CHP'yi yolsuzluğa, hırsızlığa, rüşvet savurma merkezi haline getirenlerin içerideki çürümeyi derinleştirmesi, siyasetin itibarı açısından da çok çok üzücü." dedi.