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THY deprem bölgesine 11 bin 780 gönüllü taşıdı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, deprem bölgesine düzenlenen 80 sefer ile 11 bin 780 gönüllü vatandaşın taşındığını duyurdu.

Gökhan Yılmaz   | 07.02.2023
THY deprem bölgesine 11 bin 780 gönüllü taşıdı

İstanbul

Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD'ın davetine uyarak deprem bölgesine gitmek için havalimanlarımıza gelen gönüllü vatandaşlarımızdan 11 bin 780'ini, bu sabah 07.00'ye kadar yapılan toplam 80 sefer ile Adana, Gaziantep, Adıyaman ve Urfa'ya götürüldü." ifadelerini kullandı.

Yoğunluktan dolayı bölgeye intikalde aksamalar olabildiğine dikkati çeken Ekşi, vatandaşların bu durumu anlayışla karşılamasını istedi.

"Deprem bölgesine operasyonlarımız devam edecektir"

Ekşi, deprem bölgesine seferlerin aralıksız devam edeceğini aktararak, şunları kaydetti:

"THY ailesi olarak deprem bölgesine profesyonel arama kurtarma ekipleri ve malzeme göndermek için İstanbul, İzmir, Ankara havalimanlarından tüm gücümüzle seferlerimizi devam ettiriyoruz. Bugün de deprem bölgesine operasyonlarımız devam edecektir. Allah, tüm milletimizin yar ve yardımcısı olsun. El birliği ile tüm sıkıntıların üstesinden geleceğiz."

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